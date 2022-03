Har tagit upp det många gånger genom åren. Det dröjer av egentligen ganska självklara skäl flera år för specifikationer att bli till något som räkna som en mainstream-produkt tillgängligt för den breda skaran konsumenter. Enstaka första produkterna kan dyka upp snabbare men sällan snabbare än två år. Här är det hela tiden hönan/ägget som gäller där funktionerna måste in i både skärmar och i grafikkort innan det blir tillgängligt.

Några två färska och tydliga exempel:

Displayport med HBR3-hastighet för ≈32 Gbps (4K/120 med 10 bitar HDR etc)

Specifikation (DP1.3) i september 2014. Första konsumentskärmen med HBR3-kapacitet (Asus PG27UQ) sommaren 2018. Alltså nästan fyra år till tekniken gick att använda. Idag är HBR3-hastighet vanligare då det under 2021 blev det hyfsat mainstream. Utbudet med skärmar som har den kapaciteten är nu fler än något dussin som det var 2019-2020. Ungefär sju år från spec till mainstream.

HDMI med FRL för 48 Gbps och DSC upp mot 8K/120 etc.

Specifikation (2.1) i January 2017. Första TV-apparaterna kom två år senare under 2019 hos LG och Samsung. Men ingen kunde använda bandbredden på signaler innan Nvidia släppte RTX3080, Xbox series X och PS5 kom senare under hösten 2020, Alltså nästan fyra år till tekniken gick att använda. Under 2021 blev FRL standard på de flesta toppmodeller av TV-apparater. Dröjer en del med FRL för datorskärmar.