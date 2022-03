Stor varning för webhallen

TS har onekligen gjort fel här, att mass-maila på detta sätt är inte acceptabelt.

Det sagt så har TS, i alla fall från början, en god poäng. Att hen får fakturor som inte stämmer och *dessutom hotas med inkasso* kan få vem som helst att surna till om än TS tagit det hela till extrema nivåer.

Datastrul i all ära, men en stor återförsäljare som Webhallen har råd att köpa in kompetent IT, detta är pinsamt. Om problem uppstår så måste det *snabbt och tydligt* kommuniceras till kund, att de sen skickas ut rena hot om inkasso är direkt olämpligt.

Webhallen har en skyldighet att kunder hanteras korrekt och att, vid problem, kunden meddelas om detta och att problem åtgärdas snarast.

Det är direkt osannolikt att Webhallen inte skulle kunna stoppa automatiska mail om inkasso eller liknande, direkt omöjligt att de inte skulle kunna skicka ut ett mail/skriva en varning på hemsidan att de har problem.

Två fel gör inte ett rätt, och båda har fel här på olika sätt.

Webhallen har rätt att inte vilja ha TS som kund, och TS har rätt att ifrågasätta Wehallens agerande eller bristen på detsamma.

Skärpning, för båda parter.