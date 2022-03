Kina spikar egen grafikkrets – påstås prestera som RTX 3060

Skrivet av SuperSverker: Inte särskilt svårt med tanke på att man slipper all R&D (Pga industrispionage) - Då är det helt plötsligt relativt billigt och relativt enkelt att producera grafikkretsar. Om du lägger 50% av din budget på utveckling, och jag istället kan lägga 10% av samma summa på att bara sno den informationen så blir det väldigt mycket lättare och snabbare att gå från detta till detta. Det är det som är det stora kruxet - Man vill ha ett informationsutbyte och kulturutbyte men samtidigt är det mer eller mindre vida känt att man delar med sig av känslig information till hemmastaten, något som kan resultera i slående likheter som definitivt har med slumpen att göra... Gå till inlägget

Dessa ursäkter kommer alltid när det gäller Kina, men faktiskt är det så att t.ex. Huawei satsar mer på R&D än många andra företag. Inom hifi-branschen så kryllar det av billigare Kina-saker som fullständigt slaktar andra produkter både i mätvärden och priser. Det går inte att påstå allt det här kommer genom att man stjäl all från oss i väst. Man kan faktiskt ogilla diktaturen Kina och ändå vara ärlig nog och säga att landet utbildar, faktiskt, massa folk med mycket hög kunskap.

Ex-Google boss Eric Schmidt: US 'dropped the ball' on innovation

"That's significant because it shows how much China is focusing on research and development in comparison to the US.

For example, Chinese telecoms infrastructure giant Huawei spends as much as $20bn (£15.6bn) on research and development - one of the highest budgets in the world.

This R&D is helping Chinese tech firms get ahead in key areas like artificial intelligence and 5G. "

"According to Information Technology and Innovation Foundation, a US research institute, the US government now invests less in R&D compared to the size of the economy than it has in more than 60 years.

This has resulted in "stagnant productivity growth, lagging competitiveness and reduced innovation".

Dr Schmidt also said the US's tech supremacy has been built on the back of the international talent that's been allowed to work and study in the US - and warns the US risks falling further behind if this kind of talent isn't allowed into the country. "

https://www.bbc.com/news/business-54100001

Så om man slipper R&D kostnader, varför satsar t.ex. Huawei dessa summor?