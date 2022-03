HDMI från Laptop till gfx på Stationär, få laptopen som fönster likt RDP? (n00bvarning deluxe på denna!)

Hej, jo, jag som många andra jobbar hemifrån och har anslutit jobbets laptop till min stationära via RDP. Men skulle vilja steppa upp det lite och ha en kabel direkt från laptopen till min stationära. Och då få ett skalbart fönster från laptopen på min privata burk.

Hur gör man det här bäst?

Har testat NDI men det är som RDP´t.

Pip på skärmen är värdelöst...

Så ett must have, är just att laptopen blir ett fönster på den stationära.

Är miracast kanske the way to go?

Eller har nVidia något spejsigt som klarar av detta?

Idéer och know how mottages varmt