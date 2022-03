Halloj!

Går i tankarna kring att sälja mitt Ducky Year Of The Rat 2020 Cherry MX Red som jag inhandlade på Inet under 2021.

Det är helt oöppnat och har legat och samlat damm på hyllan hemma.

(Bilderna är tagna från inets produkt sida då jag inte har öppnat paketet)

Hör av er om ni har några frågor.

