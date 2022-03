Sålde min stationära dator några år sedan, dags för ny

Tja,

Som rubriken säger, sålde datorn för jag tappade intresset men insett att jag bara hade en dipp och dålig balans i livet så dags för ny.

Kommer köra både windows för spel men också linux för jobb/studier på en partition eller separat hårddisk.

Jag vill ha bra kvalité men för en rimlig peng.

Snabb processor är nästan viktigare än ett gpu för 20k då jag gör tunga beräkningar och arbetar med ML.

Detta är vad jag plockat ihop, är inte så mycket för en flashig dator även om många förmodligen föredrar det.

https://www.inet.se/kundvagn/visa/l9wAAZFabaFyt6lAhrnaG5p6PbU...

Skulle vara trevligt att få ned priset, men efter kikat på benchmark känns gpu/cpu modell givet

Däremot oroar det mig att det bara finns en hdmi port i gpu?

Kan man köra 60+ hz skärmar på hdmi, förut när jag köpte min 2014 så gällde dvi (hade 1080 kort)

Tacksam för all hjälp oavsett, känner mig lite out of date så rätta mig gärna eller ge tips!