Olika resultat på stresstest av CPU

Hallå!

Jag har gjort en delid + relid på min i7-8700k och det verkar lovande med ca 16 graders skillnad i maxtemp och average skillnad på ca 13-14 grader.

Kör med en cooler master hyper 212 evo-fläkt, 64gb corsair vengeance 3200 cl16 med XMP på och MSI z370 gaming carbon pro som moderkort.

Provar att stress-testa med olika versioner av prime och har försökt läsa mig till olika svar men är fortsatt oviss vad jag ska gå efter.

Dessa test jag gjort på 5.0Ghz, 1.3 Vcore, 0 AVX och 4 LLC.

Har endast testat en kort tid för att belysa skillnaden..

Prime 26.2

Blend torture test i 15 min ger en maximal temperatur på 68 grader och inga errors.

Prime 30.8

Blend torture test i 15 min med CpuSupportsAVX=0 i local ger en maximal temperatur på 73 grader och inga errors. 126.78W package och 123.08W IAcores som max.

Blend torture test i 15 min utan CpuSupportsAVX=0 i local ger en maximal temperatur på 78 grader och 2 errors, varav den ena kommer efter 2 min och således fortsatte testet endast med 5 av 6 cores. 145.73W package och 142.24W IAcores som max.

Edit: Provade även att dra upp till 1.35Vcore på samma 5.0Ghz, 0AVX, 4LLC.

MED CpuSupportsAVX=0 i local för prime 30.8 ger det max 79 grader, 130.83W package, 127.35W IAcores och inga errors.

UTAN CpuSupportsAVX=0 i local för prime 30.8 ger det max 92 grader, 172.69W package, 168.95W IAcores och inga errors.

Hittade denna info på Tom's Hardware forums, citerar:

"Do not use any version of Prime95 later than 26.6. Here's why:

Your 8700K has AVX (Advanced Vector Extension) Instruction Sets. Later versions of Prime95 run AVX code on your processor's Floating Point Unit (FPU), which is nearly a 130% workload, and will peg your Core temperatures. 26.6 is a 100% workload which does not use AVX, so it's safe to use and will give you realistic Core temperatures up to 20°C lower than later versions. Give it a try.

AVX can be disabled in Prime95 versions later than 26.6 by inserting "CpuSupportsAVX=0" into the "local.txt" file in Prime95's folder. However, since Core temperatures will be the same as 26.6, it's easier to just use 26.6.

Intel Burn Test, which is not written by Intel, is nearly a 120% workload, so that's why it also gave you high Core temperatures.

Prime95 v26.6 Small FFT's is ideal for thermal testing, and RealBench is ideal for stability testing.

Here's the operating range for Core temperature:

Core temperatures above 85°C aren't recommended. Core temperatures below 80°C are preferred. Core temperatures increase and decrease with Ambient temperature."

----

Vad jag har kunnat läsa mig till så stress-testar prime95 i versioner efter 26.6 CPU's som t.ex. i7-8700k extremt pga AVX-settings av något slag? Hur bör jag tänka ur stabilitetssynpunkt och temperaturer - vilken ska man gå efter?