Dell Precision 5560, två skärmar i 2560x1440?

Skrivet av Wolfkin: Det här kanske kan vara något för dig.

Jag är inte så insatt, bara råkade se artikeln. Dell's egen docka som stöder 2st 4K skärmar.

https://arstechnica.com/gadgets/2022/03/dells-new-dock-wirele...

"The Dual Charge Dock will be $460 when it comes out on May 12." Ouch, vilket pris och vem vet när den är tillgänglig i Sverige?

Skrivet av SirAlex18: Kollade igenom lite och såg den här, är nästan ett köp för mig också haha Dell dockningsstation

Stödjer den 2 2560x1440 dock?