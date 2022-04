Hejsan!

Jag har en dator med ett 2070 kort vilket inte längre verkar fungera. Det fungera fint för bara några månader sedan.

Jag hade datorn inkopplad i tv'n under en period enbart för att göra enkla saker som att streama netflix etc, men sen flytta jag den tillbaka till mitt skrivbord och upptäckte att uttagen till Grafikkortet inte länge gav någon signal, så koppla in skärmen i moderkortet istället och kan nu inte hitta att grafikkortet är registrerat i datorn.

Grafikkortet lyser fortfarande i datorn med fläkten igång etc, så jag skulle inte tro att den är trasigt.

Samt en annan sak som kanske är relevant är att när jag försöker att uppdatera drivrutinerna i GeForce expirience så säger den att uppdateringen inte är kompatibel med min windows version, trots att jag har den senaste uppdateringen. Så detta kanske är beror på att grafikkortet inte längre hittas?

Är det någon som vet vad detta kan bero på, samt vad jag hade kunnat testa?