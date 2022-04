10k rabbat från HP, värt?

Ser ändå bra ut, OMEN är inte riktigt som andra färdigbyggda utan har ofta bra möjligheter för att skruva i.

"Den är skapad för att enkelt kunna uppgraderas utan verktyg med branschens standardkomponenter för att möta dina gaming-behov"

Moderkortet verkar vara ett micro-ATX, men det finns stöd för 4 DDR4 ram slots, 3 m.2 slots (en för wifi).

"HP uses micro ATX motherboards, but the case has room for a full ATX platform".

Nätagget är enligt review cooler master.

https://www.pcmag.com/reviews/hp-omen-45l (inte riktigt samma modell som är testad, grundutförandet bör vara samma)