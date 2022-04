Köpråd ang färdigbyggd eller egenbyggd

Nu börjar min gamla relik till dator att bli lite väl gammal så jag tänkte att det kanske kan vara dags att skaffa en ny. Jag tänker mig en budget på max ~12-13k, inriktningen kommer främst vara för spel. Men efter att ha pratat med en del bekanta så har jag fått en del delade åsikter om det är bättre att köpa färdigbyggd då det blir billigare, för att grafikkorten är så dyra just nu. AMD gör ju rätt bra grejor nu för tiden har jag sett, men om intel ger ett bättre "bang for the buck" så är jag inte den som säger nej till det.

Är det verkligen så?

Jag kan såklart tänka mig ett mindre kraftfullt grafikkort om det skulle ge en bättre dator i det stora hela, grafikkort är ju ändå något jag kan byta ut senare när det blir billigare.