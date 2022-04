Börjar bli dags att uppgradera från i5 4670K , 16 GB DDR3 och Radeon RX 580 4GB

Hej,

Börjar med att be om ursäkt för ett väldigt långt inlägg, men jag har gjort mitt bästa för att strukturera upp det så det blir tydligt.

Står här i valet och kvalet om det börjar bli dags att uppgradera min gamla trotjänare.

Själva grunddatorn har varit med sen 2013, så det är ju några år.

I samma drag samma maskin sen dess med några välbehövliga/tvingade uppgraderingar

Under åren har det blivit några mindre nödvändiga uppdateringar

Uppgradering från MSI GeForce GTX 760 2048MB TwinFrozr GAMING till ASUS Radeon RX 580 4GB DUAL OC under 2018

Uppgradering utav PSU när den gamla la av

Inköp av mer ram minne än ursprunglien.

Byte av moderkort då det gamla la av efter en bios uppgradering

Ny system SSD då den gamla började lägga av

Fyllt på med en jävla massa shuckade externa diskar för intern lagring

För tillfället så har jag följande setup

Minns tyvärr inte vilket PSU jag har, då jag inte hittar kvittot på det, men är nog lika bra att köpa ett nytt ändå.

Chassi

Fractal Design Define R4 Svart

Moderkort

ASUSTeK COMPUTER INC. Z97-A (SOCKET 1150)

CPU, kylare och RAM

Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz (överklockad till 4,2-4,4 GHz, kyld med Cooler Master Hyper 212 EVO )

Corsair 16GB (4x4GB) CL9 1600Mhz VENGEANCE LP RÖD

Grafikkort

ASUS Radeon RX 580 4GB DUAL OC

Skärmar

Acer XF240H (1920x1080@144Hz)

BenQ GW2750H (1920x1080@60Hz)

System och spel hårddiskar

Samsung SSD 870 EVO 1TB (SATA (SSD)) (systemdisk)

Crucial CT1000MX500SSD1 1 TB(SATA (SSD)) (spel + cachelagring)

Övrig lagring (det är lättare att köpa till mer lagring än att rensa på hårddiskarna)

9314GB ATA ST10000NM0016-1T SCSI Disk Device (SATA )

7452GB ATA WDC WD80EZAZ-11T SCSI Disk Device (SATA )

3726GB Seagate Expansion+ Desk SCSI Disk Device (USB (SATA) )

3726GB ATA ST4000DM000-1F21 SCSI Disk Device (SATA )

7452GB ATA WDC WD80EZAZ-11T SCSI Disk Device (SATA )

7452GB Western Digital WDC WD80EZAZ-11TDBA0 (SATA )

7452GB Western Digital WDC WD80EZAZ-11TDBA0 (SATA )

Optical Drives

PLEXTOR DVDR PX-760A (inköpt för att arkivera en del äldre retrospel)

ASUS DRW-24B5ST

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Överklockning

Kom till skott och överklockade processorn ca 3-4 år sen upp till 4,2-4,4 GHz (minns inte exakt vad jag slutade på) för att kräma ur lite längre liv, men man märker under spel att för processorn med sina få kärnor inte orkar med längre (vilket ju inte är förvånande). Övervägde då att göra en delid eller skaffa en bättre kylare än min Cooler Master Hyper 212 EVO, men tyckte inte det var värt pengarna på så gamla komponenter.

Har även överklockat grafikkortet pyttelite för lite bättre prestanda.

Inte blivit speciellt mycket spelat de senaste 3 åren, men överväger att försöka börja igen.

Spel

Spelar för närvarande bara i 1080P och inte så nya spel (mest för att datorn inte orkar mer). Men uppgraderar gärna till 1440p längre fram, men då behövs ju nya skärmar också. Även om jag kan koppla in den i min 55" Oled B1 om det krisar.

Spelar för tillfället bland annat dessa spel

Kingdome Come Deliverance

Age of Empires 1-3 (funderar på att testa 4an framöver)

Witcher 3

Strange Brigade

Watch dogs 2

Skyrim

Utöver detta så programmerar jag en del och snurrar ibland upp lite tillfälliga virtuella maskiner emellanåt. Använder också datorn emellanåt som plex-server (för 1-3 samtida streams, oftast bara direct stream, men ibland någon enstaka transcode)

Spel jag gärna vill kunna spela på ett eventuellt nybygge

Är väldigt sugen på att testa cyberpunk, och förmodligen en hel den andra nyare spel framöver om man kommer igång med spelintresset igen.

Tankegångar

Började fundera redan under förra året att uppgradera datorn men var ju inte aktuellt med de sjuka grafikkortpriserna (som ännu dröjer kvar). Men nu i samband med att grafikkortpriserna förhoppningsvis börjar gå åt rätt håll, samt att jag fick en ganska trevlig bonus på jobbet, och snart lite skatteåterbäring så börjar det bli dags att överväga att uppgradera lite.

Krav spec och budget

Detta är alltid en svår balansgång, med pris vs/prestanda. När jag var yngre så ville jag alltid ha bland det bästa. Nu när man blivit lite äldre så har man insett att det inte alltid behövs.

Men har sammanställt nedanstående krav

Bygger helst själv, då det är roligt och man kan spara pengar

Kvalitétskomponenter och en dator som ska fungera/hålla någorlunda i några år framöver. Även om jag förstår att man kommer tappa prestanda med tiden.

Ska vara någorlunda uppgraderingsbar, om det inte blir mycket billigare att släppa detta

Gärna överklockningsbar processor och moderkort så man kan kräma ur lite extra liv ur datorn om några år, plus att det är roligt att försöka optipmera inställningarna. Men kan ge upp detta om det finns mycket pris att spara

Gärna så tyst som möjligt. Min gamla dator har ju ett ljudisolerat Fractal design R4 låda, som jag satt in noctura fläktar i

Klara av 1080p spelande i bra kvalité tills nya skärmar för 1440p spelande införskaffas framöver

Behöver inte klara av spel på Ultra (även om jag gärna villhöver detta, så tycker nog inte plånboken om detta). Behöver inte heller jaga de sista högsta fpsen, men ska flyta på bra i hyffsat hög FPS om man vill spela spel där det är viktigt, och framförallt ska det vara stabilt utan lagg

Har inget problem med att jaga delar från olika leverantörer/vänta in erbjudanden som gör det billigare, tycker jakten på fynd är roligt.

Har inget behov utav glassidor och RGB-lull lull

Är helt okej med en stor formfaktor, då datorn ändå står på golvet under skrivbordet

Om jag inte skrotar min gamla dator och återanvänder sata ssdn som systemdisk så är en bra NVMe disk ett krav

Kommer köra trådat internet/nätverk så wifi behöver inte vara ikluderat på moderkortet, men blåtand får gärna vara inkluderat, men är inget hårt krav

Budget är lite oklart just nu så hade uppskattat tips i några olika fragment. Men 10-20 k exklusive nya skärmar är nog inte omöjligt. Eventuellt kan jag gå några extra tusenlappar över om det verkligen ger mer för pengarna, men det är allra max.

Alternativ för uppgradering av gammal dator/köpa ny

Återanvända chassi och lite andra småsaker från min nuvarande dator och sätta in nytt moderkort, cpu och GPU Köp helt ny dator och låt den gamla bli NAS/streamingserver Alternativ 2 men använd tillfälligt det gamla grafikkortet ifrån datorn tills grafikkortpriserna börjat normalisera sig lite mera

För tillfället lutar jag mest åt alternativ 3 ovan, även om jag är väldigt medveten om att mitt nuvarande grafikkort (RX 580 4GB ) kommer att flaskhalsa ganska rejält. Eller är det att vara dumsnål?

Jag är också välmedveten om att i stort sett vad jag än köper som är modernare är den jag har kommer bli en solklar förbättring, men om man väl ska uppgradera så är det ju lika bra att köpa något som håller ett antal år framöver.

Egna förslag på komponenter/typ av komponenter

Windows license

Löser jag på annat sätt, så det ska inte inkluderas i bygget.

PSU

Jag har inte hunnit kolla så noga än, men tänker mig ett modulärt guldklassat nätagg med lämplig effekt.

Hårddisk

En vettig NVMe disk som systemdisk, sen bygga på med extra diskar senare om behovet uppstår. Funderar på att ha kvar min gamla dator som är fylld med hårddiskar som en filserver för media/arkivlagring.

Ram

Då DDR4 är så pass mycket billigare(ca halva priset) än DDR5 , och prestandaskillnaden inte verkar vara speciellt stor så DDR4 som ett bättre val, och borde väl fortfarande fungera tillfredställande ganska många år framöver? Eller är det mer värt att framtidssäkra sig med DDR5?

Jag lutar åt 32 GB CL18 DDR4 om ingen har några andra argument varför jag borde välja något annat?

CPU + kylare

Här är det verkligen en djungel har försökt läsa på men inte blivit superklok så här tar jag gärna emot några förslag. Men skriver lite tankar nedan.

Har inga större preferenser angående intel vs amd. När jag handlade 2013 så var intel toppvalet, men sen var ju amd ett bättre val ett tag, och nu verkar det finnas vettiga alternativ från båda leverantörerna.

Generellt (åtminstone tidigare) är ju inte de inkluderade kylarna så bra, så väljer gärna till någon förbättring där, men behöver inte vara någon super cool dyr vattenkylare, utan det kan man ju köpa till senare om behövet för bättre kylning/överklockning uppstår.

Några alternativ jag tittat på är

Intel

För intel har jag snöat in på 12700 modellerna.

Intel Core i7 - 12700F (verkar ge mest bang for the buck just nu, men är ju inte överklockningsbar, men kanske inte är ett problem).

Intel Core I5-12700KF (för att den är överklockningsbar och priset jämfört med 12700F är ganska litet)

Intel Core I5-12700K (för att den är överklockningsbar och är ju mer användbart med en inbyggd GPU om man vill återanvända den till någon server i framtiden om man uppgraderar)

Finns det några andra intel alternativ som är värda att fundera på?

Känner spontant att jag nog ångrar mig om några år ifall jag inte lägger lite extra pengar för att få en K/KF modell just nu.

AMD:

Här är jag lite mer osäker på vilka ryzen modeller som är vettiga att tänka på och vilka som är overkill. Så tar tacksamt emot förslag.

Eller är det värt att avvakta lite, för läste att det är på gång att släppas nya generationer av CPU för både intel och AMD som antingen är bättre, eller gör så priset går ned på dessa.

Moderkort

Avvaktar med att välja detta tills jag vet vilken processor jag väljer att köra på, för att anpassa detta

Kommer köra trådat internet/nätverk så wifi behöver inte vara inkluderat på moderkortet, men blåtand får gärna vara inkluderat, men är inget hårt krav

Grafikkort

Här är det som sagt en riktig djungel, och jag funderar på att avvakta med köpet av just grafikkort/ta min tid och leta bra deals, men är ju ändå bra att fundera på vilka modeller som känns intressanta. Men här sitter jag verkligen fast i kvalet om jag vill ha jämfört med vad jag behöver och vill betala för.

Har inga stora preferenser angående nvidia vs amd här förutom att det hade varit trevligt med geforce streaming tjänsterna (för att kunna streama spel till tvn emellanåt, som nvidia korten stödjer).

Chassi + fläktar

Där får man ju kika runt lite och se vad man föredrar, men tar tacksamt emot tips.