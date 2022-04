Dator kraschar och startar om

Hej

Sonens speldator har fungerat bra i ca 1,5 år men har de senaste veckorna kraschat och direkt startat om. Ett felmeddelande i Windows att datorn inte stängdes av korrekt. Ingen blåskärm eller liknande. Datorn beter sig som att man drar ur sladden och startar sedan om. De gånger det sker är det när han spelar Valorant eller APEX.

Min första tanke var PSU så jag beställde ett nytt. Med detta startade inte datorn alls. Satte in det gamla igen. Återigen så stänger datorn av sig. Provade det nya PSU i en annan burk och där fungerade det nya PSU.

Körde minnestest som gav OK resultat.

Körde GPU test Heaven med OK resultat (resultatet kunde så klart varit bättre men inga fel).

Bytte till ett annat grafikkort (Radeon RX 550 4 GB) men datorn stängs fortfarande av.

Körde CPU test (tortyrtest) och då blir CPU 80 degC som varmast (med chassit öppet) men den kraschar inte.

Uppdaterade BIOS och grafikdrivrutin (Windows update körde jag första gången det hände). Samma problem.

Plockade isär datorn och satte ihop den igen. Samma problem.

Om det är fel på minne eller CPU får jag väl blåskärm eller så borde BIOS visa något på skärmen?

Det jag tror är att någon komponent på moderkortet som har med spänningsmatning att göra ibland slutar fungera. Mitt nästa steg är att köpa ett nytt moderkort men vill kolla om någon har något tips innan jag gör det. Det börjar bli dyrt nu :(.

Spec:

Chassi: Be quite pure base 600

MB: Gigabyte Z490 AORUS ELITE AC

CPU: Intel i5 10600K 4.1 GHz 12 MB

HD: Corsair force MP600 1 TB SSD

RAM: 2x Corsair 16 GB DDR4 3200 MHz

GPU: Radeon RX 580 4 GB

PSU: 650 W