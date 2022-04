Bra datorverkstad i Mälardalen?

Har en Lenovo Ideapad 5 med Ryzen 5 4500. Tyvärr har den hanterats ovarsamt av barn och en ena skärmfästet har börjat ge med sig vilket har fått till följd att skärmen "delat" sig.

Det är fortfarande en rätt OK dator och borde ha garanti kvar. Men jag har dock svårt att se att detta skulle gå på den så lämnar man in den via ÅF får man väl ett kostnadsförslag i paritet med att köpa en ny dator.

Jag har försökt se om jag kan klämma tillbaka det själv, men avbröt då det började kännas som jag skulle paja LCD.

Jag ska kolla hur det ser ut med försäkring, men om inte, finns det någon verkstad som skulle kunna titta på det till ett rimligt pris?