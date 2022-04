Jag tycker du ska tänka begagnat när det är retro som efterfrågas. cd spelare är nästan gratis och du behöver ju inte välja cd utan DVD, BD eller SACD funkar ju också förstärkare och receivrar finns det också gott om och moderna finesser kopplar du på externt som vilken signalkälla som helst, tex en BT mottagare eller en strömningsenhet och FM radio kkanske inte behövs för det går att strömma det.

skivspelare är kanske det som är lurigast att hitta då de är "inne" vilket gör att de försvinner snabbt på begmarknaden men de finns definitivt och hela kalaset behöver inte kosta över 3000 kr och om du letar och väntar lite lär det gå att få mycket billigare än så även om skivspelare kostar mer än de är värda pga hipsterfaktorn de fått de senate åren.

Leta även i lokala secondhand butiker och annonsgrupper

https://hifitorget.se

Jag har själv köpt flera förstärkare och receivrar i lokala secondhandbutiker för hundralappar och även cd spelare men skivspelare har jag inte köpt för dels har jag inte mycket skivor pga att jag aldrig varit nöjd med ljudet men även pga de prisökningar som skett så jag har aldrig gått tillbaka till vinyl.

Det här är väldigt dyra exempel på vad man kan hitta, det går som sagt att hitta mycket billigare bortsett från grammofonen för de är som sagt dyra (svårt att hitta nått fungerande som är ok under 1500kr) men cdspelare brukar gå att få för under 100 kr och förstärkare under 500 om man letar lokalt och inte på entusiastbegsiter där man inte säljer de billigaste prylarna, komplettera med en BT mottagare och en Google Nest mini så kan du strömma och casta och ansluta BT bäst du vill.

