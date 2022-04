Köpa ny datorskärm eller gå till optikern?

Hej!

Jag har ett problem som har gäckat mig ganska länge nu, men inte riktigt orkat ta tag i. Nu har jag köpt en helt ny dator och det är lite trist att inte kunna sitta vid den så mycket då jag får ont i ögonen efter ett tag.

Jag upplever nämligen att text är jobbig att läsa på min skärm och att allt vitt är för starkt. Även svart text mot vit bakgrund blir påfrestande.

Jag sitter med en MSI Optix G241 23,8". https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/msi-optix-g241...

Tro mig, jag har testat ALLT, jag har ändrat brightness och contrast flertalet gånger, googlat som en tok, kollat YouTube och kopierat andras inställningar rakt av, pillat både på skärmens egna inställningar och i nVIDIAs kontrollpanel. Jag har uppdaterat drivrutinerna både för skärmen och för grafikkortet. Jag får ALDRIG till det så som jag vill. Windows egna kontrastteman är GANSKA sköna men fula och inte tillräckligt bra.

Jag har alltid LJUST i mitt rum. Ogillar att sitta vid skärmar i mörka rum.

Det är för mig helt hopplöst att få text att kännas behaglig. Jag gillar dark mode, men då blir den vita texten på nåt vis ännu jobbigare mot den mörka bakgrunden. Den liksom "lyser" för mycket och det blir nästan lite "blur" kring den. Jättesvårt att förklara.

Skulle en 1440p-skärm vara bättre? Till exempel denna: https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/lg-27gp83b-b/1...

Eller är det IPS-panelen som ställer till det? Borde jag prova en annan panel? Jag spelar egentligen inte jättemycket på datorn så IPS kanske är onödigt?

Grafikkortet är GeForce RTX 3060 Ti VENTUS om det spelar någon roll.

Tanken slog mig att det kanske är fel på min syn. Upplevt det i andra sammanhang på sistone och har oftare huvudvärk nu än innan. Dock har jag inga problem att se på film eller att spela heller för den delen på skärmen i fråga. Den är bra för spel men för surf? Not so much...

Jag sitter ungefär 60-70 cm från min skärm. 1080p, 144hz, DisplayPort, Windows 11...

Tar tacksamt emot hjälp och råd! Förstår ni inte vad jag menar så ska jag försöka utveckla!