Uppgradera Lenovo Ideacentre 610S , möjligt?

Hej

jag har en Lenovo ideacentre 610s. Den var helt ok att spela Far Cry 5 på och de spel som kom samtidigt. Men, nu har jag kickat igång Far Cry 6 och nu märks begränsningarna på datorn. Har slagit av allt som tar ramminne och lyckats pressa ner lite, men måttlig förbättring. Så vad göra?

Går det ens att uppgradera den? Idag sitter det ett Geforce GTX 750Ti

https://www.dustin.se/product/5011000981/ideacentre-610s?tab=...