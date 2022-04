Hej, föregående kväll så började min telefon att brusa, och jag menar det, det låter fördjävligt!

Det kom out of the blue helt plötsligt.

Det som inte fungerar är:

Ringa telefonsamtal!

Göra Röstmemos!

Videochatta och kort sagt all typ av kommunikation förutom att skriva.

Röstnotiser på messenger och andra appar ger samma resultat.

Det som däremot fungerar är:

Att spela in ljud klart och tydligt med kameran!

Att prata med Siri!

Att prata genom Bluetooth-headset

Det jag har provat är:

Startat om telefonen!

Raderat enskilda appar!

Nollställt telefonen!

Fabriksåterställt telefonen!

Min första tanke var att den redan var paj, men det kan den ju inte vara om både kamera-appen och Siri fungerar alldeles utmärkt!

Det känns riktigt skumt men det är inte direkt kul att behöva prata i Bluetooth headset så fort man skall ringa, än mindre lyckas med den saken om någon ringer upp en!

Är det någon som varit med om något liknande?

Tacksam för alla svar!

/Lifooz