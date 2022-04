Trasig hårddisk, eller annat? "whea uncorrectable error"

Har i helgen stött på lite problem med min stationära dator. Byggde den själv för snart två år sedan och den har fungerat felfritt tills i lördags.

Kom hem efter att ha varit ute nån timme med datorn på och möttes av bluescreen med meddelandet "whea_uncorrectable_error". Och även detta dyker upp:

"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key..."

Testade att starta om datorn och den startat som vanligt och jag kommer in i windows men det funkar bara i ett par minuter innan samma fel uppstår.

Så jag gissar att det är något strul med den "m2 disk" som windows ligger på, alternativt med windows. Testade att gå in i bios och då dök inte "disk 1" upp alls först. Testat att byta plats på disken utan någon skillnad i funktion.

I övrigt så verkar alla komponenter fungera som de ska vad jag kan se i bios.

Tänker att nästa steg borde vara att installera windows på den andra disken som verkar fungera som den ska. Och behöver det då vara en helt ren disk?

Eller finns det några andra vägar att testa först?