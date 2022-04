Guide till modern skärmteknik med Thomas "Laxpudding" Ytterberg

Skrivet av Laxpudding: Dual Cell kallas tekniken (tar upp den i ordlistan) och som konsumentlösning har den endast sett dagens ljus (hö-hö) i just den specifika HiSense-modellen för nordamerikanska marknaden. Europiska HiSense-modellerna är inte alls på den nivån utan är basmodeller. Har också träffat på Dual Cell modeller likt Eizo CG3146, närmare prövad här: #19460617 Problemet överlag verkar vara att det är så ineffektivt för ljusflödet. Den extra LCD-panelen äter mycket av ljuset. Så även om de första testerna med lösningen kom för flera år sedan – Panasonic var tidigt ute för 6–7 år sedan, verkar ingen haka på detta i någon masstillverkning. Måste trycka på så mycket mer ljus för att hänga med en Mini-LED-FALD. Så tillverkarna verkar välja Mini-LED istället och håller energikraven nere för vad som i grunden kanske är samma eller lägre tillverkningskostnad. Det andra problemet tekniken verkar dras med är att blir lite effekter i vinklar, en slags cicelerad/emboss-effekt istället för en FALD-gloria. Går kanske att leva med. Syns på Eizo:s monitorer och är inget problem i praktiken. Men på en TV där man kanske har mer icke-genomtänkta vinklar kan det kanske störa. Gå till inlägget

Underbar guide som vanligt från dig Tomas!

Men hade inte du slutat på swec? Trodde inte det skulle komma fler artiklar från dig...don't get me wrong. I'm glad it does

Men frilansar du nu ?