Det här med jobb

Själv tycker jag att jag haft en rätt brokig bana.

Första jobbet var som 13-åring, delade ut reklamtidningar i området fick 70 kronor per vecka för cirka 3 timmars slit. Det höll tills jag fick första lönen.

Andra jobbet var som 15-åring och det hade jag tills jag tog studenten. Sommar och helgjobb i ett växthus. Det var det mest slitiga arbetet jag någonsin haft, mest under sommaren på grund av värmen i växthusen.

Under gymnasiet gick jag natur. Jag fick upp ett intresse för programmering under gymnasiet men kände att jag kunde spy på matematik ungefär. Jag gjorde ett år inom industri, värnplikt och därefter ett år på datavetenskap. Jag kände ingen glädje av detta så jag hoppade av och började arbeta inom industri igen.

Harvade industri tills jag var less på det för 3 år sedan och hoppade då på en YH inom programmering. Nu jobbar jag som utvecklare och inser att det var en lång bana för att hitta rätt efter många års glädjelöst arbetande.

För mig var den omvägen ändå nödvändig för annars tror jag inte jag hade känt någon glädje i att utveckla.

Vad tycker jag är det viktiga i min resa? Att vägen inte behöver leda spikrakt dit man vill om man inte själv vet riktigt. Det blir bra till sist ändå! Hade jag fått ändra på något hade jag nog istället för att säga upp mig efter 7 år på ett industrikneg och därefter börja på nästa så hade jag istället direkt hoppat in i skolbänken igen. Men det är ju alltid enkelt att vara efterklok