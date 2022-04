Bygga om Laptop

Skrivet av SCORPIUS: Den datorn borde klara 1440 om rätt grafikdel används.

Annars är rådet att använda av Nvidas NIS för att få bättre fps i dina spel.

Funkar faktiskt bra. Har dina spel DLSS eller FSR så prova det med. Gå till inlägget

Absolut klarar den av spel men med mkt låg grafik, Spelar just nu Tiny Tinas wonderland, har jag skärmen inkopplad i USB-C porten i det bra grafikkortet sen en adapter vidare med firmware in i skärmen så får jag har grafikinställningarna på VERY LOW och har ändå mellan 40 och 60 fps.

Kör jag med laptopens egna skärm kan jag ha medel/high grafikinställningar med fps80-100....

Spelet har inte DLSS , FSR vet jag inte vad det är...