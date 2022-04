Telia f@st 5370e ingen wan anslutning

Hej Sweclockers, Jag har nyligen flyttat in i en lägenhet och har lite problem att få igång mitt internet. Kopplar jag in min laptop i fiberuttaget får den internet utan problem, vilket jag sitter med just nu och skriver men kopplar jag min router till fiberuttaget så får jag inget internet alls. Jag kopplar kabeln till WAN porten men den börjar inte lysa alls, jag har även testat att koppla datorn mot routern med kabel och då börjar porten lysa. Har någon annan haft detta problem som vet lösning?