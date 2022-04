The Witcher säsong 3 har börjat spelas in

Andra säsongen av The Witcher hade efter många om och men premiär i december och nu har det blivit känt att inspelningarna för tredje säsongen har kickat igång. Det är i vanlig ordning rackarns sparsmakat med info, men skådisarna från första och andra säsongen kommer återvända till tredje. Något som dock är levererat är sammanfattningen för tredje säsongen och denna kan ni hitta nedan:

As monarchs, mages, and beasts of the Continent compete to capture her, Geralt takes Ciri of Centra into hiding, determined to protect his newly-reunited family against those who threaten to destroy it. Entrusted with Ciri’s magical training, Yennefer leads them to the protected fortress of Aretuza, where she hopes to discover more about the girl’s untapped powers; instead, they discover they’ve landed in a battlefield of political corruption, dark magic, and treachery. They must fight back, put everything on the line — or risk losing each other forever.

Det hela låter ju lovande. Första säsongen var ju typ bara världsbyggande och skalan på berättelsen i andra säsongen var förhållandevis liten, så det känns ändå trevligt att tredje kommer dra igång berättelsen ordentligt.

Premiärdatum lär vi inte få än på ett tag och som läget ser ut nu kanske det inte blir premiär förrän nästa år. Förhoppningsvis tidigare än senare. Att vänta två år mellan säsongerna känns sådär.

Vad känner ni inför nästa säsong? Har ni bränt igenom serien flera gånger, eller har ni gett upp allt som har med häxkarlen att göra?