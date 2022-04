råd om prisvärd tv.

OM jag formulerar om frågan nu då när jag blev snuvad på den modellen som jag gärna snorpat åt mig.

Vad skulle ni rekommendera för tv som ger most bang for the buck i prisklass mellan 15-25 K? Har kikat på lite olika modeller och generellt så tycker jag samsung blivit lite dyra mot kvaliten när man jämför andra tv modeller?

Jag är ute efter 75" Har kikat på lite olika Lg, samsung och sony men är så svårt, Kollade på en LG b serie, och var inte jätte impad, Men ser att det finns en LG C serie som är lite över min smärtgräns men verkar vara oled och lite större.

Är ute efter bra bild med bra svärta men är inte någon jätte fantast.