Veckans fråga: Hur mycket RAM har du som mest i en enskild dator?

Kör 16GB DDR4 och det fungerar ypperligt. Spelar till 99% på datorn, resterande procent är typ lite surf.

Lite grovt ser jag det som så att sålänge konsolerna inte har mer minne än datorn kommer det fungera bra för att spela. Dvs 16GB lär fungera fint hela nuvarande generation eftersom de har just 16GB.

Det fungerade fint med förra burken iaf. Jag köpte den istället för Xbox one 2013 när jag insåg hur klena den generationen skulle vara. Och de 8GB jag körde med var fram till jag ersatte den 2019 inget problem i spel en enda gång. Sannolikt hade den klarat av spel under 2020 och lite in på 2021 också eftersom spelen främst utvecklades till förra generationen och deras 8GB minne fortfarande. Först mot slutet förra året och i år spel dedikerade till nya generationen börjar dyka upp liksom.