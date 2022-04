GTX 260 SC | GTX 280 SLI | GTX 280 Tri SLi | GTX 590 Quad SLi | GTX 980 ti | RTX 2080 Ti Strix OC | RTX 3090 Strix OC

The Way It's Meant to be Played|NVIDIA

ASUS MAXIMUS Z690 APEX (BIOS 1302) | i9-12900K AIOC ~5.2GHz | 2x16GB G.Skill 6600MHz CL30 | Corsair AX1600i | 2x Samsung 980 PRO 2TB | LG CX 48" - https://valid.x86.fr/wtgyne - https://i.imgur.com/b4G94ol.png