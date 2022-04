MacBook Air M1 16GB RAM, 256GB Lagring + Dockningsstation

Hej!

Tänkte sälja min dator som jag använt till studierna. Låda och tillbehör finns kvar förstås. Datorn är inköpt från Apple, sommaren 2021 och är fortfarande under garanti.

Specifikationerna för den är följande:

RAM: 16GB

Lagring: 256GB

Tangentbordslayout: Engelsk (ANSI)

Antal battericyklar: 50

Har tagit väl hand om den och den har mestadels varit inkopplad till dockan jag också tänkt sälja med. Man kopplar in med en kabel från datorn in i dockan så kan man koppla in allt möjligt till dockan.

Jag har kört med att koppla in mus/tangentbord och en skärm på ett skrivbord.

Dockan är en CalDigit TS3 docka som köptes i samband med datorn för 2 232,00 kr.

Datorn köptes för 13 870 kr.

Läs hela annonsen här