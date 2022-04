Herman Miller Aeron, storlek B, inköpt 2022

Hejsan!

Säljer min Herman Miller Aeron (Size B) då jag hittat en annan stol som passar mig bättre. Dessvärre kom jag till den slutsatsen efter 30 dagar så kan inte göra en retur.

Stolen är fullt utrustad och har följande tillval:

- Tilt Limiter with Seat Angle/Forward Tilt

- Fully Adjustable Arms (Depth, Height, and Pivot)

- PostureFit SL

- Hard floor casters with Quiet Roll Technology (DC1)

Färgen är Graphite.

Konfigurationen är den samma som på: https://www.nordiskagalleriet.se/herman-miller/aeron-graphite välj Graphite och Fullt utrustad.

Stolen är minimalt använd och är i nyskick exakt som jag fick den från Herman Miller.

Stolen lämnade fabriken den 14:e Januari 2022.

Ordinarie pris : 18700:-

Jag säljer den för 14000 vilket är nypris för en stol som enbart har grundläggande egenskaper och ingen PostureFit SL.

Hämtas i Örebro.

