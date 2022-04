Remedy utvecklar remake av Max Payne-serien

Skrivet av Karate Taco: Kul! Stora frågan är om vi får den skitnödiga finska Payne från MP1 eller amerikanen från tvåan. Gå till inlägget

Skitnödig finsk or get out. Jag vill ha tillbaka vad @JonasT så fint beskrev som "New Yorks mest förstoppade polis", det var helt klart den bästa versionen