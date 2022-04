Ljud från två TV-skärmar inkopplade i samma dator via HDMI samtidigt?

Kom igen nu Sweclockers, svik mig inte. Det här ska fungera!

Jag lyckas inte på egen hand men jag har två stycken:

https://www.lg.com/uk/tvs/lg-oled48cx6lb#

Båda är inkopplade till min dator via HDMI och jag kan enkelt spela upp ljud via antingen/eller - dock inte samtidigt. Försökt gå in i ljudinställningar och leka runt med "Lyssna på den här enheten" rutan för att ådstakomma dubbel ljudoutput men ack.

Har ni några ideer? Väldigt tacksam för svar, LG's specialisttekniker svek mig över telefon med sin osäkerhet...

Mvh H