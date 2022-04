Söker Hey Arnold! på svenska.

Hej jag söker efter Hey Arnold! på svenska.

Så här ser min samling just nu.

Från säsong 1

Avsnitt 1 - Downtown as Fruits; Eugene's Bike

Avsnitt 2 - The Little Pink Book; Field Trip

Avsnitt 3 - Arnold's Hat, Stoop Kid

Avsnitt 4 - Helga's Makeover, The Old Building

Avsnitt 5 - Sixth Grade Girls; The Baseball

Avsnitt 6 - Heat; Snow

Avsnitt 7 - Operation: Ruthless; The Vacant Lot

Avsnitt 8 - The List; The Haunted Train

Avsnitt 9 - Mugged; Roughin' It

Avsnitt 10 - Door 16; Arnold as Cupid

Avsnitt 11 - Benchwarmer; Cool Jerk

Avsnitt 12 - Das Subway; Wheezin' Ed

Avsnitt 13 - Arnold The Tutor; Gerald Comes Over

Avsnitt 14 - The Spelling Bee; Pigeon Man

Avsnitt 15 - Olga Comes Home; Salley's Comet

Avsnitt 16 - Abner Come Home; The Sewer King

Avsnitt 17 - Magic Show; 24 Hours to Live

Avsnitt 18 - Arnold's Christmas

Avsnitt 19 - False Alarm; World Records

Avsnitt 20 - Part Time Friends; Runaway Float

Avsnitt 21 Coach Wittenberg; Four-Eyed Jack

Säsong 2.

Helga's Boyfriend

Crush on Teacher

Arnold's Halloween

Säsong 3

The Aptitude Test; Oskar Gets a Job

Hey Harold!

Casa Paradiso

Gerald's Tonsils

Mr. Hyunh Goes Country

Dangerous Lumber

Säsong 4

Jamie O in Love

Kan någon hjälpa mig att bygga upp samlingen med fler avsnitts?

Hey Arnold! serien finns inte på dvd för annars skulle jag köpt den för länge sen.