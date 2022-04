Tävling! Vinn ett 3DFX Voodoo3 ----#Quake3toTheMax

Hej och välkommen till #Quake3ToTheMAX-tävlingen!

https://www.youtube.com/watch?v=X0UaSexTKsI

"Are you tired of getting bad FPS in Quake3 on your pre 1999 retro lan computer?

Do you hate the shitty FPS?

Why dont you get a frikkin´3DFX graphics card your fuckhead!!

Aint got no money?

Well tweak the shit out of it then!

Join the Quake3 arena to the max competition and win a 3DFX fucking Voodoo3 card!

Maddafakka!!!"

Delta i #Quake3ToTheMAX-tävlingen! och vinn ett 3DFX Voodoo3 kort!

Maddafakka!!!

Så vad handlar den här tävlingen om?

Det handlar om att få högsta möjliga FPS:poäng i Demo FOUR i Quake3 arena.

Den person som skickar in den högsta giltiga poängen före den 1 juli vinner ett 3DFX Voodoo3-kort!!!!

Hårdvaruregler:

Max Pentium III eller Athlon 850mhz CPU.

Med detta menas den ursprungliga Athlon cpu:s. Inte Athlon XP, X64 och så vidare.

Samma sak gäller med Pentium III. Tualatins och nyare är inte tillåtna.

Du kan använda snabbare Pentium III eller Athlon cpu:er om du underklockar den till 850mhz.

Du måste använda ett äldre grafikkort än den första januari 2000.

(Geforce 256 DDR fanns tillgängliga i små kvantiteter i slutet av 1999 så de är tillåtna).

Ett ljudkort och ett nätverkskort är obligatoriskt. Du bör kunna spela din Quake3 med oss ​​på våra spelkvällar.

Vi har inga andra hårdvaruregler. Du kan ha valfritt moderkort, RAM, mus, hårddisk, SCSI-kontroller och så vidare.

Det är bara CPU, GPU, ljudkort och nätverkskort som har regler.

Överklockning/BIOS-justeringar:

CPU-överklokning tillåts till max 850mhz.

Du kan överklocka ditt grafikkort, dina ramminnen, busk hastigheter så mycket du vill. Inga begränsningar.

Du kan justera/hacka din BIOS så mycket du vill. Inga begränsningar.

Mjukvaruregler:

Operativsystemet måste vara antingen Windows95, Windows98 eller Windows Millenium.

Du kan justera, hacka, tweaka operativsystemet och din programvara på vilket sätt som helst så mycket du vill. Inga bestämmelser.

Quake3 regler:

Quake3 version 1.32 eller kompatibel. Spelet måste fungera med Quake3 1.32-servrar.

Du kan justera, hacka, tweaka in Quake3 på vilket sätt som helst, så mycket du vill. Skaffa de bästa drivrutinerna. Tweaka din Quake3 cfg-fil. Skapa/skaffa bättre DLL filer. Kompilera nya exe:s. Gör dina egna texturepacks!

Använd galna plugin-verktyg som ökar din FPS. Endast fantasin sätter gränser!!

Den enda regeln är att du ska kunna spela med oss ​​på våra servrar, OCH att spelet är SPELBART. Du måste kunna se och höra spelet.

Lägre FOV:er (synfält) än FOV 90 är inte tillåtet.

Så finjustera ditt win9x operativsystem, överklocka ditt grafikkort, dina ramminnen, busklockan etc, och tweaka skiten ur Quake3!

Få högsta möjliga poäng i:

Timedemo 1

Demo four

Alla weaks, hacks, tuning. Måste redogöras för oss.

Alla drivrutiner, verktyg, plugins. Måste redogöras för oss.

Alla cfg:s, dll:s, exe:s, texturepacks/custom pak-filer måste skickas till oss.

Vi vill veta din dators specifikationer. CPU/GPU/moderkort/grafikkort/RAM-hastighet.

Vi vill veta hur mycket du överklockade din dator, vad du överklockade. Och så vidare.

Vi vill veta allt! 🙂

För att anmäla dig till tävlingen, ladda ner Submission Template från vår ftp. Klistra in följande i explorers adressfält:

ftp://braindrainlan.sytes.net:21005/SubmissionTemplate/

Kopiera sedan SubmissionTemplate.zip till din dator.

När du är klar med mallen, byt namn på den till ditt Sweclockers smeknamn och skicka den till vår submissionFPT.

Värd: ftp://braindrainlan.sytes.net:21005

Användarnamn: bdsubmissions

Lösenord: quake32themax.

Port: 21005

Du kommer inte att se några filer på inlämningsFTP även när du skickar över din version av mallen.

Det kommer också att finnas ett par felmeddelanden eftersom din FTP-klient kommer att försöka lista filer, men du har inte den behörigheten.

Meddela oss när du skickade in så att vi kan kontrollera att ingenting är skadat eller trasigt.

Rankning av bidrag och inskickade videos kommer att publiceras här i tråden och på Brain Drain Discorden.

https://discord.gg/b3xhgY7uEw

Tävlingen avslutas 1 juli 2022

Må kraften vara med dig!

Vinnaren tillkännages kort därefter.

