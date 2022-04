Fast i sleepmode kommer inte åt bios

Hej.

Efter att pc har stått på som den alltid brukar göra så när jag skulle logga in så kom jag bara till windows startskärmen där man ser klockan och en bakrundsbild. Det går inte att använda mus eller keyboard, dom är som döda.

Prova starta om och den går direkt från svart skärm dit igen. Ingen uppstart lenovo märke eller något sånt.

Mus och keyboard funkar med annan dator

Går inte att komma till bios eftersom den är som i sleepmode och går endast tillbaka till windows skärmen med bakrund och klocka. Ingen möjlighet att logga in.

Har provat dra ut strömkabel, startat om, bytt strömkabel, bytt batteri i moderkortet, väntat, tagit bort alla usb kablar.

Det går alltså inte att komma till bios eller något annat.

Har satt in hårdisken i min sons dator och det gick bra att komma in och kunna rädda det som finns på.

Är det bara att kasta datorn? Den är köpt på netonnet ca 5 år sedan Lenovo