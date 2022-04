mobo, cpu & ram (asus z97a, i5 4670k, 16gb ddr3)

Säljer följande komponenter:

mobo: Asus Z97-A

cpu: i5 4670k

ram: 16gb DDR3

cpu-kylare: cooler master hyper 212 evo v2

Säljes helst i ett paket och då inkluderandes processorkylaren, som inte tagits av efter ett deliddande.

Säljes pga uppgradering. Alltsammans har fungerat felfritt fram till så sent som nån vecka sedan.

Ett litet minus som bör nämnas: har råkat ha sönder en av plast-flärparna på moderkortet för att spänna fast ramminnena.

Dessa har dock aldrig åkt ur trots detta, so just take that for whatever possible inconvenience it may cause in whatever total you're building towards.

Märk väl: Inget grafikkort, ingen PSU, ingen HDD, inget chassi. Inget kablage eller andra kring-kompenter heller, men sådant kan eventuellt gå att fixa ändå, beroende på behov och vid förfrågan.

Bara utannonserade komponenterna ingår, som jag varit andra ägaren till. Allt är över tre år gammalt, så ingen garanti finns. Kvitto finns EJ.

Möjlighet kan ges till att verifiera komponenternas funktionalitet innan betalning, isf on a case by case basis. Tyvärr inga smidiga förutsättningar för det hemma hos mig, dock.

Kan antingen upphämtas strax söder om söder, eller mötas upp på T-centralen, förslagsvis. Skickas helst inte.

Gammal medlem med halvnytt konto, och är ovan vid nya marknadsupplägget med budgivning, men föreslår följande:

Startbud för hela paketet - 1000

Per komponent- välkommen att buda efter eget tycke och behov.

Har annonsen uppe i lite drygt en vecka; bestämmer slutgiltig köpare senast Söndag nästkommande vecka, dvs 17/4

Reserverar lite på två punkter, självklara som säljare- säljer till vem jag vill, avbryter/modifierar försäjningen i förtid om tillfälle erbjuds, dvs vid tillräckligt högt bud på helheten.

Iom att kompenterna är urplockade så vore det inte enkelt att ta fram testvärden via något diagnostik-program, men detta kan i så fall såklart synkas med eventuellt verifierande av funktion.

Vänligen

Martin M

