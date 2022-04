Val mellan programmeringsutbildningar (2 år, distans)

Programvaruteknik på Mittuniversitetet och den går att läsa antingen på just två år eller på tre år. Den tvååriga innehåller bland annat kurser i diskret matematik och datastrukturer och algoritmer vilket är kurser jag gärna vill ha med i min utbildning. Övriga kurser tycks lägga tonvikt på att ge en bredd inom programmering men det finns även kurser inom operativsystem, databaser och mjukvarusäkerhet vilket verkar vettigt att ha som grund. Java tycks vara huvudspråket på utbildningen och det är det språk jag använt mest själv hittills. Överlag verkar det vara ett gediget kursutbud utan några direkta "flumkurser" vilket är viktigt när utbildningen bara är på två år. Kursen i vetenskapligt skrivande kan jag troligtvis tillgodoräkna mig mot bakgrund av tidigare studier och då läsa en annan kurs istället. Den huvudsakliga "nackdelen" med programmet är väl att jag inte riktigt vet vilken kvalité utbildningen håller. Mittuniversitetet är ju inte ett av de mest välrenommerade lärosätena. Med det sagt har jag inte heller hittat någon negativ feedback.

Webbprogrammering på Blekinge Tekniska Högskola är det andra alternativet. Det är en utbildning som fokuserar på webbprogrammering. Därmed verkar den inte vara lika bred som MIUN:s utbildning, även om det verkar finnas kurser riktade mot webbprogrammering som ändå har som ambition att ge en lite bredare grund än så (matematisk modellering, algoritmer och datastrukturer, data- och telekommunikation). Egentligen tycker jag väl att MIUN:s kursutbud överlag lockar mer, men jag har fått uppfattningen att BTH är en något mer erkänd skola vad gäller IT-utbildning. Skolans forskning inom IT är tydligen internationellt framgångsrik vilket, även om det inte är en garanti för det, talar för att deras IT-utbildningar håller bra kvalité. Sammantaget är jag dock lite skeptisk till att läsa en utbildning som riktar in sig specifikt på webbprogrammering. Jag har själv inte sysslat så mycket med just programmering för webben hittills och helst skulle jag vilja ha en lite bredare grund att stå på.