Helgsnack: Vilka speltidningar brukade du bläddra i?

Under 1990-talets sista år och något år in på 2000-talet så köpte jag ofta lösnummer av PC Gamer. Det första numret jag köpte tror jag var 1997 års juli-utgåva där de hade en stor artikel om "X-wing vs Tie-fighter" som var det årets stora release.

Det var alltid något speciellt med att öppna plastförseglingen på en rykande färsk utgåva av tidningen som med en lockande framsida fick mig att att hänga på låset när ett nytt nummer fanns i butik. Jag tyckte också att man fick väldigt mycket läsning för pengarna. Tror ett nummer på denna tid kostade runt 50 (59?) kronor.

Även ifall print endast är en skugga av sitt fornstora jag så föredrar jag fortfarande att läsa text i traditionella format. Det betyder böcker och tidningar som jag fysiskt håller i handen. Boomer? Ja visst!