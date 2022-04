Hej!

Jag har 1000/1000 lina som vid en mätning via diverse speedtest sidor ger mig utlovad hastighet 800-990. Men försöker jag ladda ned något via en spelklient exempelvis steam eller epic så capas hastigheten till 90-100.

Har bara windows defender installerat, även testat stänga av helt utan resultat och vet inte riktigt vad det är jag skulle kunna ändra för inställningar i själva routern eftersom jag har utlovad hastighet via speedtest sidor.

Detta hände efter en ominstallation av Windows 11. Fungerade med full hastighet via spelklienterna innan ominstallation?!

Såå vad är det jag missar?

Allt gott //