Öppna upp VCR för att ta bort leksaksbil?

Hej,

En av mina kära brorsöner har varit i farten och stoppat in en leksaksbil i min videobandspelare (VCR). Jag tänkte se om jag inte kan öppna upp videobandspelaren med mina verktyg från bl.a. iFixit och ta bort leksaksbilen, men kom då att tänka på att jag nyligen grundligt städat igenom min stationära PC, och under mina förberedelser för detta fick lära mig om just hur farligt det är att öppna nätaggregatet. Kondensatorerna kan hålla kvar många hundratals dödliga volt under lång tid, och jag tänkte att det kanske är samma typ av risk med att öppna en VCR? Vad säger ni som kan teknik om det hela?

Mvh / seriegubben