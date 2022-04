Ljudkabel, vad är det i?

Skrivet av cybo: Ville testa myten om Bi-wire så köpte några längder av SUPRA QUADRAX 4X2.0 Var skitsvårt att få in 2 såna i Biltemas Bananer Men SUPRA QUADRAX kablarna har en dong av "plast" i alla sina 4 kablar. När jag höll på och fixade dem blev jag lite svimfärdig när jag såg hur lite kabeltrådar det finns, man råkar alltid skära av några. Hela kärnan i kabeln är plast½!? Det är bara metall trådar runt kärnan. Kan/gör/ledder denna plast kärnan ljud/ström? Jag vill gärna förstå!? Det känns som mina 1.5mm sladder jag hade innan har mer trådar/metall för att leda. Gå till inlägget

Plastkärnan leder inget ljud men optimerar ledarna för att minimera skin-effect förluster. (Det är bara yttre delen på en ledare som leder vågorna, jmf Faraday-bur).

Troligen gör kärnan absolut nada för alla grejer som körs i ett ljudsystem, ska vi upp i lite vettiga frekvenser så är det mer relevant. Inte ens COAX-kablar som körs för TV-systemet använder en plastkärna utan har en solid ledare i mitten. Den kabeln kör många gånger högre bandbredd än en ljudkabel utan bekymmer.

Produktsidan:

https://www.ljudfokus.se/sv/artiklar/supra-quadrax-hogtalarka...

Anledningen till att allt prat om att minimera skin-effekten är mumbojumbo:

At 60 Hz, the skin depth of a copper wire is about 7.6 millimetres (0.30 in).

At 60,000 Hz (60 kHz), the skin depth of copper wire is about 0.25 millimetres (0.0098 in).

Trådarna lär vara tunnare än 0.25 mm i kabeln i fråga.