Jag köpte detta spel, tillsammans med expansionerna Shadows of Unretide samt Hordes of the Underdark för rätt många år sedan.

Har inte spelat på väldigt länge men kände helt plötsligt ett sug att gå tillbaka och spela det igen av ett par olika anledningar.

Problemet jag råkat ut för är då att, trots att jag äger de fysiska utgåvorna med nycklar, så accepteras inte nyckeln när jag försöker installera spelet. Har provat på såväl dator med W10 som W7 men utan att lyckas. Har ingen dator med XP längre, det var många år sedan, så vad i hela friden kan jag göra? Vill inte betala ännu en gång för ett spel jag redan äger.

Lyckas ärligt talat inte reda ut vilket spelföretag jag ska vända mig till. Atari, EA eller vilket som nu äger rättigheterna till detta?