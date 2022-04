Rykte: AMD Radeon RX 7000 möter RX 6900 XT med energieffektiv mellanklass

Skrivet av Felixark: Men kommer man tappa en massa prestanda om jag inte har PCIE gen 5 moderkort har just nu PCIE gen 3 moderkort och en Ryzen 5 5600x prossecorn lär ju klara att köra de flesta grafikorteten i 1440p utan någon större bottelneck i flera år framöver men kan moderkortet bli ett problem vid framtida uppgraderingar om typ 2-3 år ? Gå till inlägget

Skrivet av Kaleid: Knappast. gen 4 bör räcka väldigt länge