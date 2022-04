Resident Evil Village, problem med vissa ljud :/

Hejsan!

Jag har rätt nyligen fått hem min nya dator som jag installerat och spelat diverse spel på. Det har fungerat felfritt fram tills jag körde Resident Evil Village, som funkade bra på min gamla dator.

Det problem som uppstår är att ljudet från t.ex. dörrar och vissa fiender, så låter ljudet från dem som det är flera gånger på varandra, som att det skulle vara 10 fiender på samma ställe som vandrar mot mig istället för 1.

Det som jag tycker är mest konstigt är att det bara är vissa saker i spelet som låter sådär, inte särskilt många.

Här är mina settings ingame:

Display:

Color Space - sRGB

Display Mode - Full Screen

Screen Resolution - 1920x1080

Refresh Rate - 144.00Hz

Frame Rate - Variable

Vertical Synchronization - Off

FidelityFX Super Resolution 1.0 - Off

Rendering Mode - Normal

Image Quality - 1

FidelityFX CAS - On

Anti-Aliasing - FXAA+TAA

Variable Rate Shading - Prioritize Performance

Texture Quality - High (1 GB)

Texture Filter Quality - High (16 GB)

Mesh Quality - Mid

Ray Tracing - Off

Ambient Occlusion - Off

Screen Space Reflections - Off

Volumetric Lighting Quality - Low

Subsurface Scattering - Off

Shadow Quality - Mid

Contact Shadows - Off

Shadow Cache - On

Bloom - Off

Lens Flare - Off

Film Noise - Off

Depth of Field - Off

Lens Distortion - Off

Audio:

Voice Volume - 9

BGM Volume - 3

Sound Effect Volume - 7

Menu Volume - 7

Dynamic Range - Large

Audio Output Device - Headphones

Virtual Surround - Off

Jag kör på ett HyperX Cloud 2 headset, som då kommer med sitt egna usb ljudkort, kan det påverkas något utav realtek audio drivers / Nvidia HD audio drivers? Har båda dem två installerade vid tidpunkten då jag skriver detta.

I ljudkontrollen i Windows så har jag bara Headset Earphone och Headset Microphone som är från HyperX synliga som enheter, resten är inaktiverade, så det ska inte vara någon annan enhet som stör där.

Har testat att köra både på 44100Hz och 48000Hz för mitt headset, och samma resultat på båda, sänkte jag mer än så så blev bara kvalitén på ljudet sämre, uppenbarligen.

Här är mina specs för datorn jag kör på:

• Case: Fractal Design Define S Special Edition

• Motherboard: ASUS PRIME B660-PLUS D4

• Processor: Intel Core i5 12400F 2.5 GHz 18MB

• Graphics card: MSI GeForce RTX 3060 Ti 8GB VENTUS 2X OCV1 LHR

• RAM: Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LP

• CPU-cooler: Arctic Cooling Freezer i35

• PSU: Corsair RM750X 750W v2

• Main Drive: Samsung 980 Pro 1TB

• Secondary Drive: WD Blue SN570 1TB

Alla drivrutiner ska vara uppdaterade, vad jag vet i alla fall.

Om det behövs så skulle jag kunna skicka med ett klipp från twitch där man kan höra hur det låter från en fiende, men gör det bara om det verkligen behövs, kanske någon av er haft liknande problem förut.

Tackar så mycket på förhand, och säg gärna till om det är något mer ni undrar över som jag inte skickat med här