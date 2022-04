Budgetprogram - Hålla koll på utgifter

Hejsan,

Finns det någon som har bra tips på "budgetprogram", eller vad man ska kalla det, för att hålla koll på sina personliga utgifter? Något där man enkelt kan mata in sina utgifter för att sedan i slutet på året se hur mycket man lagt på exempelvis elräkningar, mat, bensin, nöjen(gärna möjlighet till olika subkategorier som bio, utflykter, utekvällar, etc). Har funderat på att göra det i excel eller googles motsvarighet online men tycker det borde finnas något bättre för just detta ändamålet.

Söker till Android.

Är inte ute efter något superavancerat då det bara är tänkt till att hålla bättre koll på personliga utgifter. Men några önskemål skulle kunna vara följande:

* Kunna mata in utgifter både via webbläsaren så man enkelt kan mata in sina räkningar hemma och via app för att enkelt kunna mata in utgifterna när man är ute och spenderat.

* Det vore kul om det går att generera grafer och dyl för att överskådligt kunna se utgifterna efter kategorier och hur de sker eller ändras över tid.

* Gratisalternativ lockar såklart mest men även intresserad av nåt med låga månadsavgifter.

Tackar på förhand!