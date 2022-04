Extra lång basmati ris? Vart köper man? Märke?

India gate har ett mycket bra basmatiris av hög kvalitet. Det är lagrat två år och riskornen är extra långa. Jag har dock inte beställt online från länken nedan, utan köper från en lokal grossist.

https://www.drakfrukt.se/produkt/aromatiskt-basmatiris-1kg/?g...

Du har säkert full koll men kan inte låta bli att dela med mig av min metod för det är så kul att koka basmatiris:

Skölj riset noggrant för att få ut all stärkelse (vattnet ska inte vara grumligt längre utan kristallklart). 1,8 dl vatten per 1 dl ris och en liten skvätt olja och lite salt (man kan skippa oljan och saltet om man föredrar). Koka i en låg panna, typ en traktörpanna. När det mesta av vattnet kokat bort och det bildats kratrar ska locket på. Värmen bör sänkas direkt (överväg separat platta på ettan om du inte har gas). Låt stå ett tag. Om riset är rätt gjort ska just det här riset ”resa sig”, dvs översta riskornen ska peka uppåt.