Vad ska jag bli när jag blir stor? (utbildningsval/omskolning)

Hej!



Bakgrund - Jag är 32 år gammal, tvåbarnspappa och utbildad socionom. 3.5 år på universitet dvs. Jag har i dagsläget en anställning på kommunen som jag är föräldraledig från till hösten. Jag tjänar runt 33 000 vilket absolut hade kunnat pressats upp en skvätt genom att byta arbetsplats ett par gånger och arbeta med myndighetsutövning. Problemet är att jag har svårt att se att jag får det bättre på andra plan då jag verkligen aldrig trivts så bra i en personalgrupp som min nuvarande och har ett väldigt fritt arbete med stor tilltro från arbetsledare. Däremot är ju jobbet 100% på kontoret och mitt intresse för branschen.. svalt. Det skulle alltså förmodligen vara ett nerköp för några tusenlappar extra. Men livet är ju långt! Så varför inte bara erkänna för mig själv att jag faktiskt gillar tanken på att tjäna mer pengar, kanske kunna arbeta hemifrån ibland och eventuellt satsa på lite egna projekt inom en annan bransch? Varför i helvete är jag då socionom? För att jag har dömt ut mina mattekunskaper och alltid tänkt att utan matematik så blir du inte rik. Slet med Matte B och skulle så långt bort som möjligt från det. Tänkte egentligen inte heller igenom utbildningsvalet så noga, så brett fick det bli. Hoppas detta blir någorlunda begripligt. Min ambivalens är stor!

Jag har många lösa tankar. Jag tänkte därför be om hjälp med att sålla lite. Idén om att sadla om till IT-branschen kom nu under våren och jag har än så länge hunnit halvvägs igenom programmering 1 (som jag absolut inte känner mig som en naturbegåvning på) och spenderat tre veckor med att säga mig in i HTML+CSS som jag hade noll förkunskap i.

Önskemål

2-årig utbildning, Göteborg eller distans

Gärna kunna befinna mig i lönespannet 45k/mån+ efter 3-5 år i yrket.

Någorlunda lätt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Jag bor 40 minuter från Göteborg och tänker naturligtvis att det blir där jag kommer arbeta i framtiden men eventuellt studera också.

Så.. Tanken har sedan några månader varit att söka till Yrkeshögskola. Det jag tittat på har framförallt varit Frontendutvecklare. Jag har läst en del gamla trådar här och försökt sätta mig in i vad det innebär att både arbeta med det men också hur attraktiv man är med den typen av kunskap som "alla" verkar ha. Back-end verkar vara mer attraktivt. Jag har även tittat på Systemutvecklare men är lite skeptiskt mot utbildningar som har motsvarande på universitetet där man kanske lätt blir bortsållad. Någon av .Net utbildningarna verkar också kunna vara ett alternativ. Jag ser att det finns en del kritik mot yrkeshögskolor men samtidigt verkar det vara en väldigt smidig väg för den som vill skola om sig och har noll förkunskaper på området. Ni med bra/dåliga erfarenheter får gärna fylla på.

Jag tänker också att min socionomutbildning absolut hade kunnat kombinerats med någon form av IT-kunskap. Det finns ju systemadministratörer, personer som kommunicerar med de som ska utveckla systemen åt offentliga sektorn och annat löst folk med anställningar riktat mot detta. Det kanske hade varit en annan väg att sträva mot? Som sagt, jag är rätt lost i vilken typ av titlar folk har och vad som är vad.

(Jag har redan en massa CSN-lån och kommer behöva ta merkostnadslån för att finansiera detta. Det är inget jag har problem med och behöver således inte tas med i beräkningen. )