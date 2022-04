Har beslutsångest (i vanlig ordning då det gäller datoruppgradering, ena sidan av hjärnan skriker SPAR SPAR SPAR, andra sidan skriver VILL HA VILL HA )

Sitter just nu med ASRock Z370 Taichi / 9700K och funderar på att uppgradera till Z690 moderkort med DDR4 stöd för att köra vidare med mina 4x8GB (32GB) DDR4-3200 CL14 Samsung B-die minnen jag kör i 3400 CL14 som bäst. Köpte dessa minnen när de var som billigast, kring 122~125€ / 1250 kr st per 16GB och skulle gärna använda dem lite längre ännu för att få mycket ut för valutan så att säga, känns lite surt att uppgradera till något bättre presterande DDR5 32GB kit idagsläget om man gjort såpass bra Samsung B-die affär och redan sitter med 32GB. I moderkortsväg vill jag gärna fortsätta på ASRock spåret och spanat in ASRock Z690 Extreme för 2350 kr som har de specser jag är intresserad utav.

Frågan är, borde jag isåfall slå till på åtminstone 12700K? Jag antar det är väl nästan minimi det som det är värt pga 8st performance cores i 12700K jämfört med bara 6st i 12600K. Är ju ganska stor skillnad i pris 319€ / 3250 kr och 449€ / 4600kr mellan de två.

Renderar dagligen 3 - 5 min videos i Adobe After Effects, redan tidigare har jag bytt från 8600K till 9700K och det gav typ förbättring om renderingstid på typ 30 - 35 min till 20 - 25 min vilket var väldigt najs tyckte jag då. Förstås använder jag datorn till annat såsom spel och t.ex. emulatorer också men huvudgrejjen där jag får mest nytta av uppgradera är säkert video renderingen. Jag tänker att 12700K är väl antagligen det minimi jag borde kolla på pga performance och efficiency cores eller? Visserligen får jag fler cores totalt men har ju redan 8st och känns lite som nergradering om man väljer 12600K fast totala kärnantalet stiger till 10st så får jag inte ut lika mycket av de 4 efficiency cores så därav borde säkert 12700K vara minimi, antar jag? 12900k kostar lite mera än jag vore villig att satsa idagsläget.