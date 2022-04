Varför är alla skärmar så fula särskilt baksidan och plastiga förutom Apples?

Jag tycker också det ser fult ut men skulle knappast kalla Apple för ett föredöme.

Bra lösning. Man kopplar laptoppen i en docka med en enda kabel. Från denna docka går det en kabel till varje skärm och ofta är det 3st skärmar. På dockan sitter trådbundet Ethernet såklart och även usbmoduler för diverse trådlösa saker. Strömkablar från skärmar bör gå så diskret som möjligt.

Skärmar ska såklart sitta på en monitorarm av något slag, så man kan höja sänka och vrida dem hur man vill. Typ en sådan här: https://www.kjell.com/se/produkter/dator/skarmfaste/bordsfast...

När skärmarna blir lättare kan man kanske ha en monitorarm för varje skärm, jag själv kör med 3st monitorarmar på jobbet.

Hos Apple så handlar det snarare om att One Size fits all. Där jag brukar säga att tankesättet kanske fungerar bra för skor och tshirts men inte datorprodukter.

Jag har sett flera köpa svindyra Appleskärmar och sedan lägga böcker under för att de ej kan höja så mycket de vill.

*edit*

En fråga jag ofta ställer mig är att folk som köper riktigt svindyra produkter ofta har så extremt låga krav på deras utrustning. Jag själv skulle aldrig frivilligt sitta med ett vanligt stativ till skärm idag. Ofta förlorar man då lite plats framför skärmen för dokument och anat.