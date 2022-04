Har alltid bott på landet och står inte ut att inte kunna gå ut och slå en drill iträdgårde n. 😂

Nej men landet är gött, friare, kan göra lite vad man vill. Krävs mer planering och förvaring, stor frysbox är ett måste, storhandla, saker för att klara elavbrott, t ex ved, spritkök etc. Det stora problemet är ju transporter som du skrev. Minst två bilar och sedan moppe till barnen såfort de är tillräckligt gamla. Det finns ju alltid gott om natur och har man hus finns det alltid något att hitta på. Odla, fixa ved, renovera, mecka med fordon etc.

Sen ska sägas att jag alltid bott i skåne så har alltid haft nära och bra kommunikationer trots att jag bott på landet. Landsbygden i t ex Norrland skiljer sig nog en del.