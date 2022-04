Hjälp med powerbank

Ingen expert på området, men har undersökt liknande scenario tidigare för ett hobby projekt. Tror det blir svårt att hitta en konsument-powerbank för det här ändamålet, tror det behövs en mindre dedikerad för att uppfylla de behoven. Anledningen är för att batterierna som finns i powerbanks tar stryk av att kontinuerligt laddas samtidigt som de förbrukas. Dessutom powerbanksen har en inbyggt timer som slås av efter några timmar för att man inte ska överladda cellerna, ifall det skulle uppstå något fel med dem.

Läs gärna denna blogposten om det: https://goughlui.com/2021/09/03/note-potential-issues-of-usin...

Summan av kardemumman längst ner i posten står det

"While there may be some power bank products that will seemingly operate in the UPS role, unless they have been carefully engineered to best avoid these pitfalls, they are unlikely to be reliable, safe or kind to the lithium-ion/polymer cells in the long-run and I would advise against long-term unmonitored use as an unhappy lithium battery can be a pretty catastrophic event."